এনসিপির অফিসের সামনে ককটেল নিক্ষেপ, ধরা খেয়ে যা বললেন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১২ পিএম, ১১ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কার্যালয়ের সামনে ককটেল নিক্ষেপের পর দলটির নেতাকর্মীরা ধাওয়া দিয়ে দুই যুবককে আটক করে পুলিশে দেন। দলীয় নেতাকর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদে এক যুবক তার নাম ইউসুফ এবং বাড়ি শরীয়তপুর বলে পরিচয় জানিয়েছে।

সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ১১টার দিকে বাংলামোটরে দলটির কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে।

ধাওয়া দিয়ে ঐ যুবককে ধরার পর মারধর করেন এনসিপি নেতাকর্মীরা। এ সময় জিজ্ঞাসাবাদে ঐ যুবক বলেন, ‘সজিব আর রাকিন আমারে বাংলামোটরে এনসিপির কার্যালয়ে ককটেল মারতে কইছে। বাইকে সজিব আমারে নিয়ে আসছে। সে আরেক দিকে দৌড়ায়ে গেছে। বাইক ফালাই দেয়ার পর সে একদিকে দৌড় দিছে, আমি আরেক দিকে দৌড় দিছি।’

পরিচয় জিজ্ঞাস করলে ঐ যুবক বলেন, ‘আমার নাম ইউসুফ, বাড়ি শরীয়তপুর। গুলিস্তান থাকি। পাঁচ-ছয় মাস ধরে আমি কাজ করতেছি দর্জির লাইনে।’

