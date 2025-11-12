  2. জাতীয়

অনশনের কারণে কিডনিতে জটিলতা, লাগবে ডায়ালাইসিস: তারেক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৫৭ এএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন ভবনের সামনে অনশনরত আমজনতার দলের সদস্যসচিব তারেক রহমান/ফাইল ছবি

আমজনতা দলের নিবন্ধনের দাবিতে প্রায় ১৩৩ ঘণ্টা অনশন করেছিলেন দলটির সদস্যসচিব তারেক রহমান। দীর্ঘ এই সময়ে পানি না পান করার কারণে কিডনিতে জটিলতা দেখা দিয়েছেন বলে জানান তিনি। এছাড়া তৈরি হয়েছে শারীরিক ইমব্যালেন্সও। শরীরের সোডিয়াম পটাশিয়াম ঠিক নেই। এ কারণে রাজধানীর ধানমন্ডির গণস্বাস্থ্য হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তার।

হাসপাতালের কয়েকটি রিপোর্টে কিডনিতে জটিলতার বিষয়টি আসায় কয়েকটা ডায়ালাইসিস করতে চান ডাক্তাররা। ফলে আরও ২-৩ দিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হবে।

এ বিষয়ে তারেক বলেন, ‘অনশনের কারণেই মূলত কিডনিতে জটিলতা দেখা দেয়। ওষুধ ও ডাব খাচ্ছি। পাশাপাশি ডাক্তার বলেছে ডায়ালাইসিস করা লাগবে।’

এর আগে দীর্ঘ ১৩৪ ঘণ্টা পর অনশন ভাঙেন তারেক। রোববার রাত সাড়ে ৮টার দিকে তারেকের অনশন ভাঙান বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। পরে তৎক্ষণাৎ একটি অ্যাম্বুল্যান্সে করে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে নেওয়া হয় মো. তারেক রহমানকে।

