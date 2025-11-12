ভিসা আবেদনকারীদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জার্মান দূতাবাসের
জার্মানিতে পড়াশোনা, চাকরি বা পরিবারের সঙ্গে পুনর্মিলনের স্বপ্ন এখন অনেক বাংলাদেশির। কিন্তু ভিসা আবেদনের পর দ্রুত আপডেট জানার আগ্রহে অনেকেই নিয়ম ভেঙে দূতাবাসে যোগাযোগ করছেন, যা পুরো প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করছে।
এই প্রেক্ষাপটে ভিসা আবেদনকারীদের ধৈর্য ধরার আহ্বান জানিয়েছে ঢাকায় জার্মান দূতাবাস।
বুধবার (১২ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে দূতাবাস জানায়, আবেদন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন রাখতে নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রমের আগে ভিসার অবস্থা জানতে চেয়ে ইমেইল বা ফোন না করার অনুরোধ করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শেনজেন ভিসার আবেদন জমা দেওয়ার পর ১৫ দিন অতিক্রান্ত না হলে, পারিবারিক পুনর্মিলন (ফ্যামিলি রিইউনিয়ন) ভিসার ক্ষেত্রে ৪ মাস না গেলে এবং চাকরি ও শিক্ষার্থী ভিসার আবেদন করার পর ৪ সপ্তাহ না গেলে আবেদনকারীদের ভিসা স্ট্যাটাস জানতে চাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।
জেপিআই/এমআইএইচএস/জিকেএস