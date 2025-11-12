  2. জাতীয়

নির্বাচন কমিশনের কম্পাউন্ড থেকে চারটি পটকা উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৫৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচন কমিশনের কম্পাউন্ড থেকে চারটি পটকা উদ্ধার
নির্বাচন কমিশন ভবন/ ফাইল ছবি

রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের কম্পাউন্ড থেকে চারটি ককটেলসদৃশ পটকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (১২ নভেম্বর) পটকাগুলো উদ্ধার করে শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ।

শেরেবাংলা নগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ইমাউল হক জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনের কম্পাউন্ড থেকে চারটি পটকা উদ্ধার করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরা বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে কে বা কারা পটকাগুলো রেখেছে।

এর আগে মঙ্গলবার দিনগত রাত ১২টা ৪ মিনিটে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডে প্রিপারেটরি স্কুলে দুটি পেট্রোলবোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। পুলিশ জানায়, দুটি মোটরসাইকেলে চারজন এসে পরপর দুটি পেট্রোলবোমা প্রিপারেটরি স্কুল লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করে। পরে তারা মোটরসাইকেল নিয়ে পালিয়ে যায়।

আরও পড়ুন
সড়কে ব্যক্তিগত গাড়ি কম, সতর্ক অবস্থানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী
উত্তরায় মাইক্রোবাসে আগুন

মঙ্গলবার মধ্যরাতে ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলার হাসনাবাদ এলাকার কনটেইনার পোর্ট রোডে অবস্থিত আস-সুন্নাহ হলের সামনে দুটি ককটেল বিস্ফোরণ হয়। এতে একটি ট্রাকের টায়ার পুড়ে যায়। তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। কারা বা কী উদ্দেশ্যে ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তাৎক্ষণিক তা জানা যায়নি।

রাজধানী ঢাকা ও আশপাশের জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ১৪ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন করা হয়েছে। বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তায় বিজিবির সদস্যরা কাজ করবেন।

টিটি/কেএসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।