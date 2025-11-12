  2. জাতীয়

আওয়ামী লীগের কর্মসূচির দিন গণপরিবহন চলবে: মালিক সমিতি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের লকডাউনের সময় গণপরিবহন চলবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি। একই সঙ্গে সংগঠনটির পক্ষ থেকে শ্রমিকদের সতর্কভাবে চলাচলের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে জাগো নিউজকে এ তথ্য জানিয়েছেন সংগঠনটির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কাজী মো. জোবায়ের মাসুদ।

জানতে চাইলে জোবায়ের মাসুদ বলেন, অন্যান্য দিনের মতো আগামীকালও সড়কে গণপরিবহন চলবে। তবে কোথাও কোনো বাসে অগ্নিকাণ্ড না ঘটে সেজন্য পরিবহন মালিক এবং প্রতিটি বাস টার্মিনালের সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করে চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বাসগুলোতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, ১০ নভেম্বর দিনগত রাতে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় একটি বাসে দুর্বৃত্তদের আগুন দেওয়ার ঘটনায় এক পরিবহন শ্রমিক দগ্ধ হয়ে মারা গেছেন। এ ঘটনায় আরও দুইজন শ্রমিক আহত হয়েছেন। নিহত ও আহত শ্রমিকদের প্রতি প্রতিবাদ হিসেবে আজ বুধবার ঢাকাসহ দেশের সব বাস টার্মিনালে বিক্ষোভ করছেন পরিবহন শ্রমিকরা। তারা আজ রাতভর এবং আগামীকালও টার্মিনাল পাহারা দেবেন।

এদিকে, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় গাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং চোরাগোপ্তা ককটেল বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে দুর্বৃত্তরা। এর প্রভাব পড়েছে সড়কে যানবাহনের চলাচলে। অন্য সাধারণ দিনের তুলনায় আজ ঢাকার সড়কগুলোতে ব্যক্তিগত গাড়ি ও গণপরিবহন কিছুটা কম দেখা গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার লকডাউনে গণপরিবহন চলবে কি না এবং বাসে আগুন নেভানোর সরঞ্জাম রয়েছে কি না তা নিয়ে যাত্রীদের মধ্যে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। আগারগাঁও থেকে আলিফ পরিবহনের একটি বাসে বাড্ডা লিংক রোডে যাচ্ছিলেন যাত্রী জাহিদুল ইসলাম। লকডাউন নিয়ে আলাপকালে তিনি বলেন, গত দুই দিনে গাড়িতে অগ্নিসংযোগ ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। এর কারণে আজ সড়কে যানবাহন কম চলছে। আগামীকাল বাস চলবে কি না বা দুর্বৃত্তরা বাসে আগুন দিলে তা নেভাতে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র রয়েছে কি না, তা জানা নেই।

