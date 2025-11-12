ইসির সঙ্গে ১২ দলের সংলাপ বৃহস্পতিবার
দেশের ১২টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে বসতে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ১০টায় এ সংলাপ শুরু হবে।
বুধবার (১২ নভেম্বর) গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ইসি।
এদিন সকাল ১০টায় লিবারেল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (এলডিপি), বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশসহ ছয়টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বসবে ইসি।
দুপুর ২টায় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডি, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট-বিএনএফ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম এর সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি।
