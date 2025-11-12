পোস্টাল ব্যালট: নিবন্ধনে ৪ সপ্তাহ সময় পাচ্ছেন প্রবাসীরা
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দেওয়ার জন্য আগামী চার সপ্তাহ অ্যাপে নিবন্ধন করতে পারবেন প্রবাসীরা। আগামী ১৮ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার জন্য অ্যাপ উদ্বোধন করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইসি সচিব আখতার আহমেদ বলেন, নিবন্ধনের সময় নির্ধারণে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য অঞ্চলের সময় অনুযায়ী ব্যবস্থা করা হবে।
জানা গেছে, পোস্টাল ব্যালটে প্রবাসীদের পাশাপাশি ভোটের দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি চাকরিজীবী ও কয়েদিরাও ভোট দিতে পারবেন। তাদের নিবন্ধনের জন্য এনআইডি নম্বর ব্যবহার করতে হবে। এ জন্য ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের প্রচারণা চালানো হবে।
আগামী ১৮ নভেম্বর পোস্টাল ভোট বিডি নামের অ্যাপটি চালু করবে ইসি। এরপরই তা ডাউনলোড করে নিবন্ধন করা যাবে। পোস্টাল ব্যালটে ভোটের জন্য ৩৫০ কোটি টাকা বাজেট রেখেছে ইসি।
উল্লেখ্য, আগামী ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল দিয়ে ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে ভোটগ্রহণ করবে ইসি।
এমওএস/এমএএইচ/জেআইএম