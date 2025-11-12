আওয়ামী লীগের লকডাউনের আগে ৪৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার

আওয়ামী লীগের লকডাউনের আগে ৪৪ নেতাকর্মী গ্রেফতার
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় ঘোষণার তারিখ জানানো হবে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর)। এদিন কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ লকডাউন কর্মসূচি পালন করবে। এ কর্মসূচির আগে ঢাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।
এ অবস্থায় রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৪৪ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।
বুধবার (১২ নভেম্বর) ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।
তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ডিবির ওয়ারী, লালবাগ, মতিঝিল, তেজগাঁও, মিরপুর, গুলশান, উত্তরা ও সাইবার ক্রাইম বিভাগের একাধিক টিম অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করে।
গ্রেফতাররা হলেন- কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক পারভেজ আনোয়ার তনু, ঢাকার কোতোয়ালি থানা আওয়ামী লীগের কৃষি ও সমবায়বিষয়ক সম্পাদক এস এম আক্তারুজ্জামান টিপু, মতিঝিল থানা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুব উল আলম ওরফে পরশ, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ থানার ১১ নম্বর চরদুখী ইউনিয়ন সভাপতি ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড নেওয়াজপুরের যুবলীগ সদস্য মো. কামাল পাটোয়ারী, বংশাল থানা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড আব্দুল হাদী লেন ইউনিট যুবলীগের প্রচার সম্পাদক মো. রকি, রমনা থানা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মো. রুহুল কুদ্দুস, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কাউন্সিলর রোকন উদ্দিন আহম্মেদ, ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী মো. অন্তত আহমেদ ওরফে আলভী, মোহাম্মদপুর থানা ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের কর্মী মো. শাকিল বিশ্বাস, ছাত্রলীগ কর্মী ও ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী মো. রাফি, আদাবর থানা আওয়ামী লীগের কার্যকরী সদস্য মো. জাহিদ সিদ্দিক রেজা, ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী ও ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী শেখ সাজে আলম সবুজ, আদাবর থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ও ৩০ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সদস্য মো. কামাল, ছাত্রলীগ কর্মী ও ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী অনিক মন্ডল, দারুসসালাম থানার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি অনিন্দ্র চন্দ্র দাস, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজা, যাত্রাবাড়ী থানা শ্রমিক লীগের ৪৮ নম্বর ওয়ার্ড শাখার সভাপতি মো. আমিনুদ্দিন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ চকবাজার থানা কমিটি ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি মো. রাহাত হাসান জাবেদ, আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ও ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী আল আমিন ওরফে আকাশ মণ্ডল, আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ও ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহণকারী মো. হৃদয়, আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী কামাল হোসেন, পটুয়াখালীর বাউফল সূর্যমনি ইউনিয়নের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের মো. বাবলু ফরাজী, স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য সৈয়দ আল আমিন, বরগুনার তালতলী উপজেলা ৭ নম্বর আর পাঙ্গাসিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মো. সাইদুর রহমান, গোপালগঞ্জ সদর পৌর আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি আলী নাইম খান জিমি, ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী যুবলীগের সংগঠক মো. মিজানুর রহমান টিটু, নারায়ণগঞ্জ জেলা সোনারগাঁও থানার মোগড়া ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আমিরুল ইসলাম হৃদয়, শেরপুর জেলার নকলা থানার শ্রমিক লীগের সভাপতি মো. খোরশেদ আলম, গাজীপুর মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মীর ওসমান গণি কাজল, ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের উপ-সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক মাসুদ হাওলাদার ওরফে আলিফ, কুড়িগ্রাম জেলা শাখার আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. ফরহাদ হোসেন ধুলু, আদাবর থানা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সাধারণ সম্পাদক মো. মাসুদ রানা, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের সহ-সম্পাদক মো. মিজান বিশ্বাস, রামপুরা থানা আওয়ামী লীগের সাবেক কার্যকরী সদস্য ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি মো. মোস্তাক আহমেদ রিপন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ৩১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক মো. রায়হান উদ্দীন, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের যুবমহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক স্মৃতি, মাদারীপুর জেলা শিবচর থানা আওয়ামী যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি জামাল হোসেন শেখ, যশোর জেলা শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহমিদ হুদা বিজয়, কুষ্টিয়া জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক উপ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মো. ফুয়াদ হাসান, ছাত্রলীগের সক্রিয় কর্মী মো. হামিদ, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি মো. মনির হোসেন শিকদার, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার বাসাইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হাজী মো. আইয়ুব খান, নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানার ৮ নম্বর সোনাদিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও আওয়ামী লীগ মনোনীত সাবেক ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ও মতিঝিল থানার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি শাহীন ইসলাম।
গ্রেফতাররা নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। গ্রেফতার হাজী মো. আইয়ুব খান ঝটিকা মিছিলের জন্য অর্থ জোগানদাতা এবং লোক সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করতেন বলে জানা যায়।
গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তালেবুর রহমান।
