  2. জাতীয়

মোহাম্মদপুরে ৬ পেট্রোলবোমা ও ৪ ককটেল উদ্ধার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
মোহাম্মদপুরে ৬ পেট্রোলবোমা ও ৪ ককটেল উদ্ধার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান চালিয়ে পরিত্যক্ত ছয়টি পেট্রোলবোমা ও চারটি ককটেল উদ্ধার করেছে র‌্যাব।

বুধবার (১২ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে রায়েরবাজার বুদ্ধিজীবী কবরস্থান এলাকা থেকে বোমাগুলো উদ্ধার করা হয়।

র‍্যাব-২ এর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. শামসুল ইসলাম এ তথ্য জানান।

মোহাম্মদপুরে ৬ পেট্রোলবোমা ও ৪ ককটেল উদ্ধার

তিনি বলেন, র‌্যাব-২ সিপিএসসির একটি বিশেষ দল এ অভিযান পরিচালনা করে। আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠন ঘোষিত ১৩ নভেম্বরের লকডাউনকে কেন্দ্র করে দুর্বৃত্তরা এলাকায় নাশকতার পরিকল্পনা করেছিল।

এবার ধোলাইপাড়ে বাসে আগুন
১৩ নভেম্বরের ‘লকডাউন’ ঘিরে জনমনে আতঙ্ক

উদ্ধার বোমা ও ককটেলগুলো মোহাম্মদপুর, তিনরাস্তাসহ আশপাশের এলাকায় সহিংস কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য মজুত করা হয় বলে মনে করছে র‌্যাব।

মোহাম্মদপুরে ৬ পেট্রোলবোমা ও ৪ ককটেল উদ্ধার

অভিযান শেষে উদ্ধার করা পেট্রোলবোমা ও ককটেল ধ্বংসের জন্য র‌্যাব সদর দপ্তরের বোম ডিসপোজাল ইউনিটকে অবহিত করা হয়। বর্তমানে সেগুলো ধ্বংসের প্রক্রিয়া চলছে।

র‌্যাবের এই কর্মকর্তা জানান, লকডাউন ঘিরে কেউ যাতে নাশকতা বা আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা না করতে পারে, সেজন্য গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল জোরদার করা হয়েছে।

টিটি/বিএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।