এনসিপি নেতাদের সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের বৈঠক
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। বৈঠকে জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি ও পরিবেশ নিয়ে আলোচনা হয়।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাজধানীর বাংলামোটরে অবস্থিত দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে এনসিপি আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ অন্য নেতারা অংশ নেন।
ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশন ফেসবুকে এক পোস্টে জানায়, যুক্তরাজ্যের চলমান রাজনৈতিক সংলাপের অংশ হিসেবে এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামসহ দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক।
আলোচনায় যুক্তরাজ্য-বাংলাদেশ অংশীদারত্বের বিভিন্ন দিকসহ জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি ও নির্বাচনি পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয়ও উঠে আসে বলে জানা গেছে৷
