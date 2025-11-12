  2. জাতীয়

ভারতীয় দূতকে তলব

গণমাধ্যমে হাসিনাকে বক্তব্যের সুযোগ দেওয়ায় উদ্বেগ বাংলাদেশের

প্রকাশিত: ০৯:২৫ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
ভারতীয় উপ-হাইকমিশনার পবন ভাদেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগ জানিয়েছে বাংলাদেশ/ প্রতীকী ছবি

ভারতে অবস্থান করা বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মূলধারার ভারতীয় গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় উদ্বেগ জানিয়েছে ঢাকা। বিষয়টি দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করে অবিলম্বে এ ধরনের প্রচার বন্ধে ভারতের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশ সরকার।

বুধবার (১২ নভেম্বর) ঢাকায় ভারতীয় উপ-হাইকমিশনার পবন ভাদেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বেগ জানায় বাংলাদেশ। মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া অনুবিভাগের মহাপরিচালক বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এ বার্তা দেন।

কূটনৈতিক সূত্রে জানা গেছে, দিল্লিতে আশ্রয় নেওয়া শেখ হাসিনাকে ভারতীয় মূলধারার গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ায় বাংলাদেশের পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মানবতাবিরোধী অপরাধে বিচারাধীন পলাতক আসামিকে আশ্রয় দেওয়া এবং তাকে বাংলাদেশবিরোধী ঘৃণামূলক বক্তব্য ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উসকানি দেওয়ার মঞ্চ তৈরি করা দুই দেশের মধ্যে গঠনমূলক সম্পর্কের জন্য মোটেই সহায়ক নয়।

ভারতীয় কূটনীতিককে অনুরোধ করা হয়েছে, শেখ হাসিনার ভারতীয় গণমাধ্যমে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ যেন অবিলম্বে বন্ধ করা হয়, সে বিষয়ে নয়াদিল্লিকে বাংলাদেশ সরকারের বার্তা পৌঁছে দিতে।

জেপিআই/কেএসআর/এমএস

