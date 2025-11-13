দুষ্কৃতকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করে পুরস্কৃত হলেন তিন পুলিশ
রাজধানীর বাড্ডা লিংক রোড এলাকায় একটি যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিসংযোগের চেষ্টাকালে এক দুষ্কৃতকারীকে হাতেনাতে গ্রেফতার করেছে ঢাকা ডিএমপির তিন পুলিশ সদস্য।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল ১১টার দিকে বাড্ডা লিংক রোডে ট্রাফিক পুলিশের একটি নিয়মিত চেকপোস্ট চলছিল। এমন সময় বৈশাখী পরিবহনের একটি বাসে মো. নয়ন মিয়া (২৯) নামে এক ব্যক্তি পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালায়।
এসময় বাসের চালক চিৎকার শুরু করলে চেকপোস্টে কর্তব্যরত সার্জেন্ট কাইউম, সার্জেন্ট শাহরিয়ার এবং কনস্টেবল গোলাম রব্বানী তৎক্ষণাৎ ছুটে যান। তারা অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে ওই দুষ্কৃতকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন।
গ্রেফতার নয়ন মিয়ার কাছ থেকে অগ্নিসংযোগের কাজে ব্যবহৃত পেট্রোল ভর্তি ২টি বোতল, ১টি ম্যাচ লাইট এবং ৭ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যদের এই অসামান্য সাহসিকতা, পেশাদারিত্ব ও কর্তব্যনিষ্ঠার স্বীকৃতিস্বরূপ আইজিপি বাহারুল আলম ১ লাখ টাকা এবং ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী ৫০ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।
টিটি/এমএসএম