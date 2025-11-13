এনসিপির মনোনয়ন কিনলেন জাতীয় যুবশক্তির ৪ নেতা

এনসিপির মনোনয়ন কিনলেন জাতীয় যুবশক্তির ৪ নেতা
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) থেকে মনোনয়ন ফরম তুলেছেন দলটির যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির চার নেতা।
বুধবার (১২ নভেম্বর) রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী প্রধান কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেন তারা৷
সংগঠনের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম ঢাকা-৮ আসন থেকে প্রার্থী হচ্ছেন। ঢাকা-৪ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম তুলেছেন সদস্য সচিব ডা. জাহেদুল ইসলাম এবং মুখ্য সংগঠক ইঞ্জিনিয়ার ফরহাদ সোহেল ঢাকা-১২ আসন থেকে মনোনয়ন ফরম তুলেছেন।
এছাড়া দিনাজপুর-৩ আসন থেকে এনসিপির পক্ষে মনোনয়ন ফরম তুলেছেন জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক আরিফ মুন।
এনএস/এমএসএম