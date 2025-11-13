  2. জাতীয়

রামপুরা-উত্তরার ৪ স্পটে থাকবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৪২ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগ, যুবলীগ এবং নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের ডাকা ঢাকা লকডাউন কর্মসূচি প্রতিহত করতে মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির।

রাজধানীতে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যুষিত এলাকাগুলোর চারটি পয়েন্টে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল থেকে অবস্থান নেবে দলটির নেতাকর্মীরা। ইসলামী ছাত্রশিবিরের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পশ্চিম শাখার সভাপতি মো. রেজাউল করিম এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ, সন্ত্রাসী ছাত্রলীগের কোনো খুনি-হত্যাকারীকে রাস্তায় নামতে দেওয়া হবে না। তাদের প্রতিহিত করতে ছাত্রশিবিরের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাকর্মীরা সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে রাস্তায় থাকবে।

শিবির নেতা রেজাউল করিমের দেওয়া তথ্যমতে—ইস্ট ওয়েস্ট, ব্র্যাক ও কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটির কাছাকাছি রামপুরা ব্রিজ এলাকায় অবস্থান নেবে তাদের একটি অংশ। এছাড়া নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, ডিআইইউ এবং ইউআইইউর কাছাকাছি বসুন্ধরা গেটে আরেকটি গ্রুপ থাকবে। এছাড়া উত্তরা বিএনএস সেন্টারের সামনে এবং মিরপুরে আরও দুটি গ্রুপ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে অবস্থান নেবে।

এদিকে, বেসরকারি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিরাপত্তা শঙ্কার কারণ দেখিয়ে অনলাইনে ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্তে ক্ষোভ জানিয়েছেন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় শাখা (পশ্চিম) ছাত্রশিবিরের সভাপতি রেজাউল। তিনি বলেন, জুলাইয়ে বাড্ডা-রামপুর, উত্তরা এবং মিরপুরে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বুক চিতিয়ে লড়েছেন। অথচ ছাত্র-জনতার তোপের মুখে বিদেশে পালিয়ে যাওয়া ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ নেতাদের ডাকা তথাকথিত লকডাউনের ভয়ে শিক্ষার্থীদের ঘরবন্দী করে রাখার পাঁয়তারা করছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো।

অবিলম্বে ১৩ নভেম্বর বেসরকারি সব বিশ্ববিদ্যালয়ে সশরীরে যথারীতি ক্লাস-পরীক্ষা চালু রাখার নোটিশ জারির দাবি জানান তিনি। একই সঙ্গে অনলাইনে শিক্ষার্থীদের ক্লাস না করে ক্যাম্পাসে আসার আহ্বান জানিয়েছেন শিবির নেতা রেজাউল করিম।

জানা যায়, ১৩ নভেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের পলাতক কয়েকজন নেতার ডাকা ঢাকা লকডাউন কর্মসূচি ঘিরে জনমনে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। গত দুদিন ধরে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন জেলা ও বিভাগীয় শহরে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসে আগুন দেওয়া হয়। এতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষও উদ্বিগ্ন।

এরই মধ্যে শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি), ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি এবং সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি ১৩ নভেম্বর অনলাইন ক্লাস নেওয়ার নোটিশ দিয়েছে। আর নোটিশ দিয়েও সমালোচনার মুখে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রত্যাহার করেছে।

