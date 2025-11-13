মহাখালী টার্মিনালে বাস আছে, যাত্রী কম
রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ডাকা ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘিরে রাজধানীর মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে যাত্রীচাপ অনেকটাই কম। দেশের বিভিন্ন গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি থাকলেও যাত্রী পাচ্ছে না দূরপাল্লার বাসগুলো। স্বাভাবিক দিনের ব্যস্ততার ছাপও নেই টার্মিনালে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ৮টায় সরেজমিনে দেখা যায়, মহাখালী বাস টার্মিনালে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন পরিবহনের বাস। যাত্রী ওঠাতে হাঁকডাক করছেন পরিবহন শ্রমিকেরা। তবে টার্মিনালে যাত্রী সংখ্যা কম।
ময়মনসিংহগামী ইউনাইটেড ও বিলাস পরিবহনের টিকিট কাউন্টারে ৮ থেকে ১০ জন যাত্রীর দেখা মিলেছে। অন্য পরিবহনের কাউন্টারগুলো ফাঁকা। কাউন্টারে বসে যাত্রীর অপেক্ষা করছেন পরিবহন শ্রমিকেরা। টার্মিনালের যাত্রী বিশ্রামাগারেও তেমন যাত্রী উপস্থিতি দেখা যায়নি। সেখানে কিছু ভাসমান মানুষ ও কাউকে কাউকেহ ব্যাগ গুছিয়ে ঘুমাতে দেখা গেছে।
মহাখালী বাস টার্মিনাল থেকে ময়মনসিংহসহ উত্তরাঞ্চলের বাস চলাচল করে বলে জানান পরিবহন শ্রমিকেরা। এর মধ্যে ময়মনসিংহ বিভাগের জেলাগুলোর যাত্রীই বেশি থাকে।
ইউনাইটেড পরিবহনের চালক রিপন মিয়া জাগো নিউজকে বলেন, সাধারণত প্রতিদিন সকাল ছয়টার পর থেকে মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে যাত্রীচাপ থাকে। আটটা বাজার আগে অন্তত ৪-৫টি বাস যাত্রী নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। কিন্তু আজ সকাল আটটা বাজেও যাত্রীর দেখা মিলছে না। সকাল থেকে মাত্র একটা বাস টার্মিনাল ছেড়ে গেছে।
মহাখালীর কলেরা হাসপাতালের সামনে থেকে বাস টার্মিনাল পর্যন্ত মূল সড়কে দুই সারিতে পার্কিং করা আছে শতাধিক বাস। এর মধ্যে অধিকাংশ বাসের ভেতরে চালক ও হেলপারদের ঘুমাতে দেখা গেছে।
ডিএনসিসি হাসপাতালের সামনে বাস থেকে নেমে টং দোকানে চা পান করছিলেন বিলাস পরিবহনের চালক এমদাদ হোসেন। তিনি জানান, লকডাউনের কারণে টার্মিনালে যাত্রী কম। যাত্রী নিয়ে গন্তব্যে যাওয়ার তাড়া নেই। তবে মালিকপক্ষের সিদ্ধান্ত, বাস নিয়ে সড়কে থাকতে হবে। যাত্রী পেলে গন্তব্যে রওনা দিতে হবে। আজ সপ্তাহের শেষ দিন, তাই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীও বাড়তে পারে।
গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) বিকেলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাকদ কাজী মো. জোবায়ের মাসুদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘সপ্তাহের অন্য দিনগুলোর মতো বৃহস্পতিবার সড়কে গণপরিবহন চলবে। তবে কোথাও কোনো বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা যেন না ঘটে, সে বিষয়ে পরিবহন মালিক ও প্রতিটি বাস টার্মিনালের সংশ্লিষ্টদের চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে তাদের সতর্ক এবং সব বাসে অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।
তিনি বলেন, গত ১০ নভেম্বর দিনগত রাতে ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলায় একটি বাসে দুর্বৃত্তদের আগুন দেওয়ার ঘটনায় দগ্ধ হয়ে এক পরিবহন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুই পরিবহন শ্রমিক। এর প্রতিবাদে বুধবার ঢাকাসহ দেশের সব বাস টার্মিনালে বিক্ষোভ করছেন পরিবহন শ্রমিকেরা। তারা বৃহস্পতিবারও টার্মিনাল পাহাড়া দেবেন।
