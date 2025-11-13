১১ এজেন্ডা নিয়ে ৬ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে ইসি

১১ এজেন্ডা নিয়ে ৬ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে ইসি
সুনির্দিষ্ট ১১টি এজেন্ডা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের সম্মেলন কক্ষে শুরু হওয়া এ সংলাপে ৬টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন।
এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন সভাপতিত্ব করছেন।
সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলো হলো—বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, এলডিপি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ কংগ্রেস ও এনপিপি।
সংলাপের শুরুতে ইসি সচিব আখতার আহমেদ ১১টি আলোচ্যসূচি তুলে ধরেন। সেগুলো হলো—
১। তফসিল ঘোষণার আগে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলসমূহের করণীয়;
২। তফসিল ঘোষণার পর আচরণবিধি প্রতিপালন;
৩। আচরণবিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকারনামা সম্পাদন;
৪। প্রার্থীদের সঙ্গে রিটার্নিং অফিসারদের অঙ্গীকারনামা সম্পাদন;
৫। আউট অব কান্ট্রি ভোট (ওসিভি) এবং ইন কান্ট্রি পোস্টাল ভোট (আইসিপিভি) বাস্তবায়ন;
৬। তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা;
৭। মিস ইনফরমেশন ও ডিস ইনফরমেশন প্রতিরোধ;
৮। নির্বাচনে এআই-এর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;
৯। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভঙ্গ না করা; লিঙ্গ, বর্ণ ও ধর্ম নিয়ে কোনো বৈষম্য না করা;
১০। ধর্মীয় উপাসনালয়কে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য ব্যবহার না করা এবং
১১। এআই জেনারেডেট ভিডিও দিয়ে প্রতিপক্ষ, লিঙ্গ ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করা।
