  2. জাতীয়

১১ এজেন্ডা নিয়ে ৬ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে ইসি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:০৮ এএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
১১ এজেন্ডা নিয়ে ৬ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপে ইসি
আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবন/ফাইল ছবি

সুনির্দিষ্ট ১১টি এজেন্ডা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনের সম্মেলন কক্ষে শুরু হওয়া এ সংলাপে ৬টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি অংশ নিয়েছেন।

এতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন সভাপতিত্ব করছেন।

সংলাপে অংশ নেওয়া দলগুলো হলো—বাংলাদেশ মুসলিম লীগ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, এলডিপি, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, বাংলাদেশ কংগ্রেস ও এনপিপি।

সংলাপের শুরুতে ইসি সচিব আখতার আহমেদ ১১টি আলোচ্যসূচি তুলে ধরেন। সেগুলো হলো—

১। তফসিল ঘোষণার আগে প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলসমূহের করণীয়;

২। তফসিল ঘোষণার পর আচরণবিধি প্রতিপালন;

৩। আচরণবিধি অনুসারে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকারনামা সম্পাদন;

৪। প্রার্থীদের সঙ্গে রিটার্নিং অফিসারদের অঙ্গীকারনামা সম্পাদন;

৫। আউট অব কান্ট্রি ভোট (ওসিভি) এবং ইন কান্ট্রি পোস্টাল ভোট (আইসিপিভি) বাস্তবায়ন;

৬। তফসিল ঘোষণার পর নির্বাচনি এজেন্ট নিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা;

৭। মিস ইনফরমেশন ও ডিস ইনফরমেশন প্রতিরোধ;

৮। নির্বাচনে এআই-এর অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ;

৯। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ভঙ্গ না করা; লিঙ্গ, বর্ণ ও ধর্ম নিয়ে কোনো বৈষম্য না করা;

১০। ধর্মীয় উপাসনালয়কে রাজনৈতিক প্রচারণার জন্য ব্যবহার না করা এবং

১১। এআই জেনারেডেট ভিডিও দিয়ে প্রতিপক্ষ, লিঙ্গ ও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত না করা।

এমওএস/এমকেআর/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।