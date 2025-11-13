  2. জাতীয়

ডিগ্রেডেড এয়ারশেড বাস্তবায়নে অভিযান: অবৈধ ইটভাটা বন্ধ, জরিমানা

প্রকাশিত: ১২:৫৬ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ও ঘোষিত ডিগ্রেডেড এয়ারশেড বাস্তবায়নে বুধবার (১২ নভেম্বর) সাভার উপজেলা জুড়ে বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তর, ঢাকা জেলা কার্যালয় এবং সদর দপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখার যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত এ অভিযানে সাভারের তেঁতুলঝোড়া ইউনিয়নের মুশুরীখোলায় অবস্থিত মেসার্স এ বি এম অ্যান্ড কোং ইটভাটা চালু অবস্থায় পাওয়া গেলে ইটভাটার চিমনি ভেঙে দেওয়া হয় এবং কাঁচা ইট গুঁড়িয়ে ফেলা হয়। একইসঙ্গে ভাটার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভাটার মালিকের কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

এছাড়া, সাভারের ভাকুর্তা ইউনিয়নের শ্যামলাসিতে এ বি এন ব্রিকস এবং চাপড়ায় এইচ এম বি স্টার ব্রিকস নামক দুটি ইটভাটার চিমনি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে কার্যক্রম বন্ধ করা হয় এবং প্রতিটির কাছ থেকে ৬ লাখ টাকা করে জরিমানা আদায় করা হয়। একই এলাকায় অবস্থিত মেসার্স এম এইচ এস ব্রিকস নামক ইটভাটার চিমনি ভেঙে কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়। অভিযানে সংশ্লিষ্ট সব ইটভাটার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে মিটার খুলে নেওয়া হয়।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ লঙ্ঘনের দায়ে আজ (বৃহস্পতিবার) পঞ্চগড়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন উৎপাদন, বিক্রয়, সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের বিরুদ্ধে ১টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ২টি মামলায় ৪ হাজার পাঁচশত টাকা জরিমানা আদায় এবং ২১৫ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে, বাজার ও দোকান মালিকদের সতর্কতামূলক বার্তা প্রদান এবং সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) তথ্য অধিদপ্তরের এক সংবাদ বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এছাড়া, যানবাহন থেকে অতিরিক্ত কালো ধোঁয়া নির্গমন রোধে আজ ঢাকার লালবাগে পরিবেশ অধিদপ্তরের মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৫টি মামলায় ১৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং কয়েকজন চালককে সতর্ক করা হয়।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে আজ ঢাকার শ্যামলী ও পঞ্চগড়ে ২টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ৪টি মামলায় ১১ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং ৪টি হাইড্রোলিক হর্ন জব্দ করা হয়।

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২ অনুযায়ী নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা বায়ুদূষণ রোধে আজ ঢাকা মহানগরের আফতাবনগর ও বসিলা এবং নারায়ণগঞ্জ, পঞ্চগড়, মুন্সীগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জে ৬টি মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করে ১০টি মামলায় ২২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। একইসঙ্গে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের মালিককে সতর্ক করা হয় এবং নির্মাণ সামগ্রী তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়।

