নিরাপত্তার কড়াকড়ি থাকলেও প্রায় স্বাভাবিক সচিবালয়

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৭ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
বাড়তি নিরাপত্তা থাকলেও সচিবালয়ে কর্মচারীদের স্বাভাবিক উপস্থিতি দেখা গেছে

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচির কারণে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ে রয়েছে নিরাপত্তার কড়াকড়ি। তবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি এবং সচিবালয়ের কার্যক্রম প্রায় স্বাভাবিক রয়েছে।

তবে সকাল থেকেই সচিবালয় ঘিরে নিরাপত্তার কড়াকড়ি দেখা গেছে। সচিবালয়ের গেটে অবস্থান নিয়েছেন বিজিবি, পুলিশ ও আনসার সদস্যরা।

সচিবালয়ের ১ ও ২ নম্বর গেট ছাড়া আর সব গেট বন্ধ রয়েছে। সচিবালয়ে যারা হেঁটে প্রবেশ করছেন তাদের পরিচয় নিশ্চিত হয়ে তারপর প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে ব্যাগ থাকলে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। কোনো দর্শনার্থীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও বৃহস্পতিবার হওয়ায় এমনিতেই দর্শনার্থদের প্রবেশ বন্ধ আজ।

সচিবালয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ঘুরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাভাবিক উপস্থিতি দেখা গেছে। তবে কর্মকর্তাদের অনেকেই ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে সচিবালয়ে আসেননি। তাই সচিবালয়ের ভিতরে গাড়ির চাপ কম। চার নম্বর ভবনের উত্তর পাশে গাড়ি রাখার স্থান অনেকটাই ফাঁকা দেখা গেছে।

যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অনেকেই আতঙ্কিত হওয়ার কথা জানিয়েছেন। একজন কর্মচারী নাম প্রকাশ না করে জানান, সকালে নির্ধারিত সময়ে কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের বাসে আমরা অফিসে এসেছি। তবে ভয় ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ কোনো ঝামেলায় পড়তে হয়নি।

আতঙ্কে অনেক কর্মকর্তা ব্যক্তিগত গাড়ি আনেননি, বিকল্প উপায় তারা অফিসে এসেছেন বলে জানা গেছে।

জুলাই-আগস্টে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে রায় কবে ঘোষণা করা হবে, সেই তারিখ জানানোর কথা ছিল বৃহস্পতিবার। এজন্য ‘ঢাকা লকডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে আওয়ামী লীগ। এই কর্মসূচি ঘিরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটছে।

