নাশকতার চেষ্টা: ঢাকায় আওয়ামী লীগের ৪৩ নেতাকর্মী গ্রেফতার

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৫ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের ৪৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য জানান।

গ্রেফতাররা নাশকতার চেষ্টা ও ঝটিকা মিছিলের সঙ্গে জড়িত। তবে তাদের বিস্তারিত নাম-পরিচয় জানানো হয়নি।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার রায়ের তারিখ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার ঢাকা লকডাউন কর্মসূচি ঘোষণা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ।

১০ থেকে ১৩ নভেম্বর সারাদেশে তাদের ঘোষিত বিক্ষোভ কর্মসূচির মধ্যে গত কয়েক দিন ধরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত বোমাবাজি ও যানবাহনে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটছে।

এমন প্রেক্ষাপটে ঢাকাজুড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সতর্ক অবস্থানের মধ্যে বৃহস্পতিবার দলটির ৪৩ নেতাকর্মীকে গ্রেফতারের তথ্য দিলো পুলিশ।

