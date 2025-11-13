  2. জাতীয়

বোয়ালখালীতে অস্ত্রসহ আওয়ামী লীগের ৩ নেতা গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৭:০৪ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও ককটেল বিস্ফোরকসহ আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে গ্রেফতার করে থানায় সোপর্দ করেছে সেনাবাহিনী।

তারা হলেন- নুরুল আমিন (৪৬), মোহাম্মদ আবু নাসের জিলানী (৫২) ও মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন (৪২)।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) তাদের অস্ত্র মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ জানায়, বুধবার সন্ধ্যায় বোয়ালখালীর কধুরখীল ইউনিয়নের জামতলা এলাকার একটি খামার থেকে তিন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন বোয়ালখালী আর্মি ক্যাম্পের ক্যাম্প কমান্ডার ক্যাপ্টেন শেখ আবরার ফাইয়াজ। গ্রেফতারদের কাছ থেকে একটি শটগান, চারটি ককটেল বিস্ফোরক, একটি শটগান অ্যামোনিশন, চারটি মোবাইল ফোন ও ৮৯ হাজার ২০ টাকা নগদ জব্দ করা হয়।

ক্যাপ্টেন শেখ আবরার ফাইয়াজ জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা যায়, নুরুল আমিনের বিরুদ্ধে সিকদারিয়া স্কুলে বিগত সব জাতীয় নির্বাচনে অস্ত্র ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র দখল, চাঁদাবাজি, দখলবাজি এবং ২০১৫ সালের ১৫ জানুয়ারি চৌধুরীহাটের সৌখিন সিটি মার্কেটে সশস্ত্র গোলাগুলির মাধ্যমে দখলের অভিযোগ রয়েছে।

বিগত কয়েক দিন ধরে গ্রেফতার সবাই ওই খামারে ১৩ নভেম্বরকে কেন্দ্র করে নাশকতার পরিকল্পনা করছিলেন। জব্দ করা অস্ত্রসহ তাদের বোয়ালখালী থানায় সোপর্দ করা হয়।

