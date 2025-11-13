  2. জাতীয়

ঢাকা ওয়াসার নতুন এমডি সালাম ব্যাপারী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৪০ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
আব্দুস সালাম ব্যাপারী/ফাইল ছবি

ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) নিয়োগ পেয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী আব্দুস সালাম ব্যাপারী।

তাকে তিন বছরের জন্য এই নিয়োগ দিয়ে বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, যোগদানের তারিখ থেকে আগামী তিন বছরের জন্য আব্দুস সালামকে ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিয়োগ দেওয়া হলো।

গত ২৯ অক্টোবর ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়াকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে প্রশাসকের দায়িত্বে ছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (এমডি) দায়িত্বও পালন করছিলেন।

