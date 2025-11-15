আজ থেকে ঢাকা-বরিশাল নৌরুটে ফের চালু হচ্ছে প্যাডেল স্টিমার মাহসুদ
ঢাকা-বরিশাল নৌরুটে চলাচলের জন্য আজ শনিবার (১৫ নভেম্বর) উদ্বোধন হচ্ছে প্যাডেল স্টিমার ‘পি এস মাহসুদ’।
বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশনের (বিআইডব্লিউটিসি) শতবর্ষী ঐতিহ্যের এ স্টিমার আগামী মাস থেকে নদীকেন্দ্রিক পর্যটন সার্ভিসে যুক্ত করতে গত ২৪ অক্টোবর সদরঘাট থেকে ঢাকা-মুন্সিগঞ্জ রুটে পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করে।
শনিবার সদরঘাটের ভিআইপি টার্মিনাল থেকে ঐতিহ্যবাহী এ জাহাজের যাত্রা শুরু হবে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শতবর্ষী এ জাহাজের যাত্রা শুরু উদ্বোধন করবেন।
বিআইডব্লিউটিসি থেকে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন সংরক্ষণের পর আধুনিক সুবিধা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন রূপে নদীপথে ফিরছে এ ঐতিহ্যবাহী জলযান।
বিআইডব্লিউটিসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, স্টিমারটি এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ট্রায়াল ট্রিপের মাধ্যমে যান্ত্রিক ও নেভিগেশন সক্ষমতা যাচাই করা হয়েছে। উদ্বোধনের পর এটি নিয়মিত পর্যটন সার্ভিস হিসেবে চলাচল শুরু করবে।
বিআইডব্লিউটিসি থেকে জানানো হয়েছে, স্টিমারটির সংস্কার ও আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ায় মূল কাঠামো ও ঐতিহাসিক নকশা অক্ষুণ্ণ রেখে ইঞ্জিন, নিরাপত্তা ও ফায়ার সেফটি সিস্টেম সম্পূর্ণ নবায়ন করা হয়েছে। এতে রয়েছে আধুনিক কেবিন, পর্যটকবান্ধব ডেক এবং ডিজিটাল নেভিগেশন ব্যবস্থা।
স্টিমারটি প্রতি শুক্রবার ঢাকা থেকে বরিশাল এবং শনিবার বরিশাল থেকে ঢাকা রুটে চলবে। যাত্রীরা উপভোগ করতে পারবেন নদীর সৌন্দর্য, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের এক অনন্য ভ্রমণ অভিজ্ঞতা।
নিরাপত্তা নিশ্চিতে এতে সংযোজন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা সরঞ্জাম, লাইফ বোট, ফায়ার সেফটি ও জিপিএস ব্যবস্থা। ইঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়েছে কম ধোঁয়া নির্গমনকারী প্রযুক্তি, যা নদীপথে দূষণ হ্রাসে সহায়ক হবে। স্টিমার পরিচালনায় থাকবেন ২৫ জন প্রশিক্ষিত কর্মকর্তা ও নাবিক।
