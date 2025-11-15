  2. জাতীয়

হাতিরঝিলে ককটেল বিস্ফোরণ, মোটরসাইকেলে আগুন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ১৫ নভেম্বর ২০২৫
হাতিরঝিল/ফাইল ছবি

রাজধানীর হাতিরঝিলে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়।

শনিবার (১৫ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটের দিকে মধুবাগ সেতুতে এ ঘটনা ঘটে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় হাতিরঝিলের মধুবাগ সেতুতে দুর্বৃত্তরা একটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পালিয়ে যায়। এসময় ঘটনাস্থলে থাকা একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়। তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে হাতিরঝিল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) ফুয়াদ আহমেদ বলেন, ‘সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটের দিকে ঘটনাটি ঘটে। ‌খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের একটি টিম ঘটনাস্থলে যায়। ‌এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।’

