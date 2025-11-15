আগারগাঁওয়ে এডিবি ভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

আগারগাঁওয়ে এডিবি ভবনের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ
রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) সামনে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) রাত ৮টা ২০ মিনিটের দিকে সেখানে এ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ জানায়।
শেরেবাংলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমাউল হক জাগো নিউজকে বলেন, এডিবি ভবনের সামনের সড়কে ককটেল বিস্ফোরণে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি। মোটরসাইকেলে এসে ককটেল বিস্ফোরণ করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্ত। আসামিদের আটক করতে ইতোমধ্যে অভিযান শুরু হয়েছে।
এদিকে শনিবার সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটের দিকে রাজধানীর হাতিরঝিলে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলে থাকা একটি মোটরসাইকেলে আগুন ধরে যায়।
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে চব্বিশের জুলাই আন্দোলন দমানোর অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে ‘নিষিদ্ধ’ দলটির কর্মসূচি ঘিরে গত কয়েকদিন থেকে বিক্ষিপ্তভাবে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে বাসে আগুন ও হাতবোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে।
