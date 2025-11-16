সশস্ত্র বাহিনী দিবস
বৃহস্পতিবার ঢাকা সেনানিবাসে সীমিত থাকবে যান চলাচল
সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে বৃহস্পতিবার (২১ নভেম্বর) ঢাকা সেনানিবাসে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। ওইদিন সেনানিবাস এলাকায় সব ধরনের যানবাহন চলাচল সীমিত থাকবে।
রোববার (১৬ নভেম্বর) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আইএসপিআর জানায়, ২১ নভেম্বর ঢাকা সেনানিবাসের রাস্তা (শহীদ জাহাঙ্গীর গেট থেকে স্টাফ রোড পর্যন্ত প্রধান সড়ক) যানজট মুক্ত রাখার লক্ষ্যে সেনানিবাসে অবস্থানকারী ব্যক্তি ও আমন্ত্রিত অতিথিদের বহনকারী যানবাহন ছাড়া সব প্রকার যানবাহন সকাল ৭টা থেকে রাত ১১টা পর্যন্ত এবং দুপুর ১২টা থেকে ৭টা পর্যন্ত সেনানিবাস এলাকা দিয়ে চলাচল পরিহার করার জন্য অনুরোধ করেছে আইএসপিআর।
সর্বসাধারণের পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত থাকবে নৌবাহিনীর জাহাজ
সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষে আগামী ২১ নভেম্বর ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও চাঁদপুরে নৌবাহিনীর নির্ধারিত জাহাজ কিছু স্থানে সর্বসাধারণের দেখার জন্য দুপুর ২টা থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উন্মুক্ত রাখা হবে।
ঢাকা— সদরঘাট, ঢাকা। চট্টগ্রাম— নেভাল বার্থ/বিএন আরআরবি খুলনা নেভাল বার্থ/রকেট ঘাট। খুলনা— দিগরাজ নেভাল বার্থ/মোংলা বন্দর। বরিশাল— বরিশাল বিআইডব্লিউটিএ ঘাঁট। চাঁদপুর— চাঁদপুর বিআইডব্লিউটিএ ঘাট।
টিটি/এমআইএইচএস/এমএস