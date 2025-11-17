  2. জাতীয়

দোয়েল চত্বরে আটকে গেলো বিপ্লবী মঞ্চের গণপদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:১৪ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
শেখ হাসিনার ফাঁসির দাবিতে হাইকোর্ট অভিমুখে শুরু হওয়া জনজোট বিপ্লবী মঞ্চের গণপদযাত্রাটি দোয়েল চত্বরে যাওয়ার পর আটকে দিয়েছে পুলিশ।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) বেলা ১১টা ২০ মিনিটে মিছিলটি দোয়েল চত্বরে পৌঁছায়। মিছিলটি সেখানে পৌঁছালে আগে থেকে দেওয়া ব্যারিকেডের সামনে এসে দাড়ায় পুলিশ।

এসময় পুলিশ কর্মকর্তারা বিক্ষোভকারীদের মিছিল নিয়ে ভেতরের দিকে না যেতে অনুরোধ করেন। পরে বিক্ষোভকারীরা পুলিশের অনুরোধে ব্যানার রেখে এক-দু’জন করে হাইকোর্টের দিকে রওয়ানা দেন।

এর আগে সকালে শাহবাগ থেকে গণপদযাত্রাটি শুরু করে জনজোট বিপ্লবী মঞ্চ নামের সংগঠনটি। এটি শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে টিএসসি হয়ে দোয়েল চত্বর পৌঁছায়।

