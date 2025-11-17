সিইসি
ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নাবিকের মতো এগোচ্ছি, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত
প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, আমরা ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নাবিকের মতো এগিয়ে যাচ্ছি। সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে ভবিষ্যতে যত চ্যালেঞ্জ আসুক, তা মোকাবিলা করতে আমরা প্রস্তুত।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের তৃতীয় দিনে স্বাগত বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
সিইসি বলেন, একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য আমরা চেষ্টা করে যাবো। আমাদের নিয়ত একদম পরিষ্কার, আমাদের কমিটমেন্ট পরিষ্কার। আমরা সেভাবেই কাজ করছি। যত ঝঞ্ঝা, যত সাইক্লোন, যত ঝড় আসুক না কেন—আমরা তা মোকাবিলা করবো। একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য যত পদক্ষেপ নেওয়া দরকার নেবো।
তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা না পেলে ভোট প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। এ সহযোগিতা খুবই প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে তিনি সবার সহযোগিতা চান।
রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপের তৃতীয় দিনের প্রথম পর্বে অংশ নেওয়া দলগুলো হলো—বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি এবং বাংলাদেশ মুসলিম লীগ-বিএমএল।
জাতীয় নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি ও ইসির অগ্রগতি তুলে ধরার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশি, সরকারি চাকরিজীবী, নির্বাচনের কাজে সম্পৃক্ত জনবল ও কারাবন্দিদের জন্য পোস্টাল ভোটের প্রস্তুতির কথাও জানান সিইসি।
এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেন, অনেক নতুন বিষয় আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে। নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও আমরা কিন্তু হাল ছাড়ি নাই—এগিয়ে যাচ্ছি। সেদিন আমি বলছিলাম যে, ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ জাহাজের নাবিকের মতো আমরা স্টিয়ারিং করে, নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ, সাকসেসফুলি আমরা এ পর্যন্ত এগিয়ে আসছি।
পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বর্তমান ইসি আসার পর থেকে নানা ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে যাচ্ছে, ভবিষ্যতেও মোকাবিলা করবে এবং সেক্ষেত্রে দলগুলোর সহযোগিতা চান তিনি।
সিইসি বলেন, ভবিষ্যতেও যত চ্যালেঞ্জই আসুক, ইনশাআল্লাহ আমরা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত এবং এগুলাকে উতরিয়ে আমাদের এগোতে হবে।
আচরণবিধি প্রতিপালনের লক্ষ্যে দলগুলোর সহায়তাই মূল লক্ষ্য উল্লেখ করে সিইসি বলেন, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া সুন্দর কোনো নির্বাচন করা যাবে না। এটি একদম নিশ্চিত। রাজনৈতিক দলগুলো না চাইলে এবং তারা যদি সমস্যা সৃষ্টি করতে চায়—তাহলে দেখবেন নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়।
ধারাবাহিক সংলাপ প্রসঙ্গে সিইসি বলেন, এটি একটি রেওয়াজের অংশ। সবসময় জাতীয় নির্বাচনের আগে অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এরমধ্যে প্রধান স্টেকহোল্ডার রাজনৈতিক দল।
তিনি বলেন, দেশটা তো আমাদের সবার। দেশটাকে সুন্দর রাখতে হলে এর প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে একটি সুন্দর নির্বাচন। সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে যদি প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের কাছে দেশটাকে হস্তান্তর করা যায়—তাহলে আমার মনে হয় দেশের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হতে পারে। এক্ষেত্রে আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করি এবং আমি প্রত্যাশা করি এ সহযোগিতা আমরা পাবো।
সংলাপের প্রথম ধাপে মুক্তিজোটের আবু লায়েস মুন্না, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির অ্যাডভোকেট আব্দুর রহমান, বিকল্পধারা বাংলাদেশের আব্দুল মান্নান, কল্যাণ পার্টির মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম, বিএমএলের নজরুল ইসলাম বুলবুলের নেতৃত্বে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখছেন।
