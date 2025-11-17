  2. জাতীয়

২৪ ঘণ্টায় ১৭১২ জন গ্রেফতার, উদ্ধার তিন আগ্নেয়াস্ত্র

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৪৯ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
২৪ ঘণ্টায় ১৭১২ জন গ্রেফতার, উদ্ধার তিন আগ্নেয়াস্ত্র
প্রতীকী ছবি

সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে আরও ১৭১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার (১৭ নভেম্বর) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে বিশেষ অভিযানে মামলা, ওয়ারেন্টভুক্ত এবং অন্যান্য ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ১ হাজার ৭১২ জনকে। এসময় তিনটি আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে রাজধানী ঢাকায় নাশকতার পরিকল্পনা, ঝটিকা মিছিল ও ককটেল বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের আরও ২৫ নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন ডিএমপির উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।

টিটি/এমআইএইচএস/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।