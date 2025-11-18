অবৈধ সম্পদ অর্জন: স্ত্রীসহ রাজস্ব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা
১ কোটি ১ লাখ ১২ হাজার ৫৯৩ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ৬০ লাখ ৫৮ হাজার ১৫০ টাকার সম্পদের তথ্য গোপনের অভিযোগে রাজস্ব কর্মকর্তা মো. তৈয়বুর রহমান ও তার স্ত্রী উম্মে তৌরিন রুমির বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) দুদকের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলম বাদী হয়ে সংস্থাটির সমন্বিত জেলা কার্যালয় ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করেন। আসামিদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৬ (২) ও ২৭(১) ধারা এবং দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ১০৯ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।
এজাহারে বলা হয়, আসামিরা দুর্নীতি দমন কমিশনে দাখিলকৃত সম্পদ বিবরণীতে ৬০ লাখ ৫৮ হাজার ১৫০ টাকা মূল্যের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন। মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান এবং একে অপরের সহযোগিতায় অসৎ উদ্দেশ্যে নিজ স্বার্থে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য আসামিরা ১ কোটি ১ লাখ ১২ হাজার ৫৯৩ টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন।
এসএম/এমএমকে