  2. জাতীয়

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ : শ্রম উপদেষ্টা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৯ এএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ : শ্রম উপদেষ্টা
সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গভর্নিং বডি অধিবেশনে অংশ নেন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন/ছবি: সংগৃহীত

শ্রম ও কর্মসংস্থান এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত বৈশ্বিক জোটের দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে বর্তমান সরকার জাতীয় জীবনে, আঞ্চলিক পর্যায়ে ও বৈশ্বিক স্তরে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) ৩৫৫তম গভর্নিং বডি অধিবেশনে অংশ নিয়ে তিনি এ কথা করেন। বুধবার (১৯ নভেম্বর) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উপদেষ্টা অধিবেশনে সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধনের বিষয়ে গভর্নিং বডি সদস্যদের অবহিত করেন। তিনি জানান, গৃহকর্মী, কৃষি শ্রমিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের শ্রম আইনের আওতায় আনা হয়েছে।

বর্তমান সরকার গভর্নিং বডিতে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সংশোধিত শ্রম আইনে ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংখ্যা ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ জনে নির্ধারণ করেছে। তাছাড়া, ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন সহজীকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য কমিয়ে আনা, ব্যক্তিগত তথ্য দেওয়ার শর্ত শিথিল করা, কালো তালিকাভুক্তি নিষিদ্ধকরণসহ কিছু বিধান সংশোধিত আইনে যুক্ত করা হয়েছে।

উপদেষ্টা আরও বলেন, সংশোধিত শ্রম আইনে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ নিষিদ্ধ করা ছাড়াও কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা, হয়রানি ও শিশুশ্রম বন্ধে শাস্তি ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার বিধান সংযোজিত হয়েছে। সংশোধনীতে ন্যূনতম মজুরি পুনঃনির্ধারণের সময়সীমা প্রতি পাঁচ বছরের পরিবর্তে তিন বছর করার বিধানও রাখা হয়েছে বলে উপদেষ্টা জানান।

শ্রম উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ সম্প্রতি আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৫৫, ১৮৭ ও ১৯০ অনুসমর্থন করেছে। যার মাধ্যমে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সব মৌলিক কনভেনশন সমর্থন করলো। শ্রমিক নেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের বিরুদ্ধে পূর্বে করা সব মামলা বিগত এক বছরে প্রত্যাহার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

আগামী বছরের মার্চে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর অংশগ্রহণে ঢাকায় এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সামাজিক ন্যয়বিচার ফোরাম আয়োজন করা হবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

অধিবেশনে শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা পাকিস্তানের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী চৌধুরী সালিক হোসেনের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সহযোগিতাসহ দ্বিপক্ষীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

এসময় শ্রম সচিব মো. সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া এবং সুইজারল্যান্ডে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি নাহিদা সোবহান উপস্থিত ছিলেন।

এমএএস/একিউএফ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।