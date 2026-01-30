বাকলিয়ায় বিশেষ অভিযানে সন্ত্রাসী মির্জা গ্রেফতার

বাকলিয়ায় বিশেষ অভিযানে সন্ত্রাসী মির্জা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিশেষ অভিযানে ইসকান্দর মির্জা (৫২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
ইসকান্দর মির্জা চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার রোসাংগিরী ইউনিয়নের উত্তর রোসাংগিরী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মঙ্গল চাঁদ তালুকদার বাড়ির ফোরক আহমদের ছেলে।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাকলিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান জাগো নিউজকে বলেন, ইসকান্দর মির্জা ফটিকছড়ি থানার একাধিক মামলার আসামি। তিনি বর্তমানে নগরের বাকলিয়া এলাকায় অবস্থান করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ছিলেন।
পুলিশ জানায়, ইসকান্দর মির্জার বিরুদ্ধে বাকলিয়ার বাস্তহারা এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে কোটি কোটি টাকার জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও দখলের অভিযোগ রয়েছে। তাকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আদালতে পাঠানো হবে।
এমআরএএইচ/এমএএইচ/