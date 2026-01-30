  2. জাতীয়

বাকলিয়ায় বিশেষ অভিযানে সন্ত্রাসী মির্জা গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৬ এএম, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬
বাকলিয়ায় বিশেষ অভিযানে সন্ত্রাসী মির্জা গ্রেফতার

 

চট্টগ্রাম নগরের বাকলিয়া এলাকায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের বিশেষ অভিযানে ইসকান্দর মির্জা (৫২) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ইসকান্দর মির্জা চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলার রোসাংগিরী ইউনিয়নের উত্তর রোসাংগিরী গ্রামের বাসিন্দা। তিনি মঙ্গল চাঁদ তালুকদার বাড়ির ফোরক আহমদের ছেলে।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে বাকলিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান জাগো নিউজকে বলেন, ইসকান্দর মির্জা ফটিকছড়ি থানার একাধিক মামলার আসামি। তিনি বর্তমানে নগরের বাকলিয়া এলাকায় অবস্থান করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ছিলেন।

পুলিশ জানায়, ইসকান্দর মির্জার বিরুদ্ধে বাকলিয়ার বাস্তহারা এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে কোটি কোটি টাকার জমি সংক্রান্ত বিরোধ ও দখলের অভিযোগ রয়েছে। তাকে আইনানুগ প্রক্রিয়ায় আদালতে পাঠানো হবে।

এমআরএএইচ/এমএএইচ/

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।