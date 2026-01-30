হঠাৎ বিপিসি চেয়ারম্যান আমিন উল আহসান ওএসডি

হঠাৎ বিপিসি চেয়ারম্যান আমিন উল আহসান ওএসডি
বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান আমিন উল আহসানকে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার ২৯ জানুয়ারি রাতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন নিয়োগ-১ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব জেতী প্রু সাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে আমিন উল আহসানকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা করা হয়। কী কারণে তাকে ওএসডি করা হয়েছে, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
তবে গত কয়েকমাসে বিপিসির চেয়ারম্যান হিসেবে বেশ সমালোচনার মধ্যে পড়েন। এরমধ্যে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করে বেশিরভাগ সময় ঢাকা লিঁয়াজো কার্যালয়ে অফিস করা, চট্টগ্রাম-ঢাকা জ্বালানি পাইপলাইন ফুটো করে তেল চুরি এবং গোদনাইল ফতুল্লা ডিপোতে তেল গায়েবের চেষ্টাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নেওয়া, ৫ আগস্ট পরবর্তী সময়ে বিতরণ কোম্পানিগুলোর মধ্যে মেঘনা পেট্রোলিয়াম ও যমুনা অয়েলের কয়েকজন সিবিএ নেতা অফিসে হাজির না হয়ে বেতন নিলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেওয়া, বিপিসিতে নিয়োগ পদোন্নতিতে অনিয়ম, বিপিসির নতুন প্রকল্পগুলো কার্যকর করতে পারার ব্যর্থতার কারণে সমালোচনার মধ্যে ছিলেন।
২০২৪ সালের ১৩ এপ্রিল ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের আমলে সচিব পদে পদোন্নতি পেয়ে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের (বিপিসি) চেয়ারম্যান পদে যোগদান করেছিলেন আমিন উল আহসান। ওই বছরের ৫ আগস্ট হাসিনা সরকারের পতনের পর সরকারি গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবগুলো পদে রদবদল হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলের অনেক আমলা ওএসডি হন। কিন্তু এ ব্যতিক্রম হিসেবে বিপিসির চেয়ারম্যানের পদে আসীন ছিলেন। কিন্তু শেষমেষ আর শেষ রক্ষা হলো না। অনেকটা হঠাৎ করেই বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) করা হয়েছে তাকে।
এমডিআইএইচ