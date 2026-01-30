নোংরা পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
চট্টগ্রাম নগরে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি ও বিক্রির দায়ে দুইটি প্রতিষ্ঠানকে মোট ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) নগরের মাদারবাড়ি এলাকার যুগি চাঁন্দ মসজিদ লেইনে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যার নেতৃত্বে অভিযানে এসব অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, অভিযানের সময় কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে বেকারি পণ্য তৈরি করা হচ্ছিল। এ ছাড়া খাদ্য প্রস্তুতে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার এবং নিম্নমানের খাদ্যদ্রব্য বিক্রির অভিযোগও পাওয়া যায়।
এ কারণে যুগি চাঁন্দ মসজিদ লেইনের ডেইলি পিউর ফুড অ্যান্ড এগ্রো প্রোডাক্টকে ৩০ হাজার টাকা এবং ব্লু-বেরি বেকারি-কে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা জানান, জনস্বার্থে এবং নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।
