অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫৭

অপারেশন ডেভিল হান্টে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৫৭
রাজধানীতে অপারেশন ডেভিল হান্ট ফেজ-২ এর আওতায় গত ২৪ ঘণ্টায় অভিযান পরিচালনা করে মোট ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
এর মধ্যে লালবাগ থানা একজন, সূত্রাপুর থানা দুজন, মিরপুর থানা একজন, মোহাম্মদপুর থানা ১৮ জন, তেজগাঁও থানা একজন, পল্লবী থানা দুইজন, খিলগাঁও থানা একজন, হাজারীবাগ থানা তিনজন, যাত্রাবাড়ী থানা চারজন, গেন্ডারিয়া থানা ছয়জন, শেরেবাংলা নগর থানা একজন, উত্তরখান থানা একজন, শাহবাগ থানা ১৫ জন ও ওয়ারী থানা পুলিশ একজনকে গ্রেফতার করেছে।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তালেবুর রহমান বলেন, সোমবার (২৬ জানুয়ারি) লালবাগ থানা পুলিশ অপারেশন ডেভিল হান্টের আওতায় অভিযান পরিচালনা করে মো. মনির হোসেন (৪১) নামের একজনকে গ্রেফতার করে। এ ছাড়াও সূত্রাপুর থানা পুলিশ এসএম জহিরুল ইসলাম (৫০) ও মো. কামরুল ইসলাম (৫৬) নামের দুজনকে গ্রেফতার করে।
মিরপুর থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তির নাম মো. সাইফুর রহমান ওরফে সাগর (৩২)। মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ রাকিব (২১), রুদ্র (২২), সাগর (২০), সাখাওয়াত (২৭), শুকুর (৪৫), বাচ্চু (৩৫), জোবায়ের ওরফে লিডার জুবায়ের (২৩), মুস্তাক রনি (৪০), শামীম (৩৫), রানা ওরফে বুলু (২২), আমজাদ (২২), তৌসিফ (২২), শাহীন ওরফে রাজিব (৩০), মনির (২৬), ফয়সাল (৩৫), আলমাস (২০), জুয়েল (৩২) ও তাসলিমাকে (২১) গ্রেফতার করে।
তেজগাঁও থানা পুলিশ গ্রেফতার করে ফাতেমা ওরফে ফতে (২৮) নামের এক নারীকে। পল্লবী থানা পুলিশ মো. লিমন (২৫) ও হেমা আক্তার (২০) নামের দুজনকে গ্রেফতার করে। খিলগাঁও থানা পুলিশ মো. আজিজুল (৩০) ও হাজারীবাগ থানা পুলিশ মো. মিন্টু (৪৫), মো. ওয়াসিম (৫০) ও মো. ইমরান হোসেন (৩২) নামের তিনজনকে গ্রেফতার করে।
ডিসি মুহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান, যাত্রাবাড়ী থানা পুলিশ মো. ইমন (১৯), জয় চন্দ্র সরকার (১৪), মো. ফরিদুল ইসলাম জয় (২৬) ও মো. শুক্কুর আলী ওরফে ইমনকে (২৫) গ্রেফতার করে। গেন্ডারিয়া থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন—মো. রাব্বি উল্লাহ (২৬), ওমর ফারুক, মো. জাহিদুল জাহিদ (৩৮), ফাতেমা আক্তার ওরফে প্রেমা (২২), মো. জনি (৩৫) ও মো. সজিব (২৫)।
এদিকে, শেরেবাংলা নগর থানা পুলিশ নূর শাহীন (৬৫) নামের একজনকে গ্রেফতার করে। উত্তরখান থানা পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার হন মো. ইকরামুল ইসলাম শিপলু (৪০)। শাহবাগ থানা পুলিশ ইমরান শেখ (২৪), রাজীব দেবনাথ (৩২), আলামিন (১৯), মো. মহিদুল ইসলাম (২৮), মো. রোমান মিয়া (২৭), মো. জিহাদ ইসলাম (১৯), মো. শাহাবুদ্দিন (৫২), মো. সেন্টু (৪৪), নুর ইসলাম (৪৫), মো. হোসেন (২৩), মো. সবুজ (২৫), রিফাত হোসেন (১৯), জামাল উদ্দিন (৩৫), মো. তারেক (২৪) ও মো. আক্তার হোসেন (৩০) এবং ওয়ারী থানা পুলিশ মাহমুদ হাসান ওরফে মাহিন (২৮) নামের এক যুবককে গ্রেফতার করে।
গ্রেফতার ব্যক্তিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান।
কেআর/এমএমকে