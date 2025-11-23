  2. জাতীয়

সাগরে সুস্পষ্ট লঘুচাপ, গভীর সাগরে যেতে মানা

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৪৯ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
উত্তর বঙ্গোপসাগরে থাকা মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হয়েছে/ ফাইল ছবি

দক্ষিণ আন্দামান সাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সৃষ্ট লঘুচাপ ঘনীভূত হয়ে আজ রোববার সকাল ৬টায় সুস্পষ্ট লঘুচাপে পরিণত হয়ে একই এলাকায় অবস্থান করছিল। এটি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে আরও ঘনীভূত হতে পারে।

রোববার (২৩ নভেম্বর) সকালে আবহাওয়া অফিসের এক সতর্কবার্তায় এ তথ্য জানানো হয়।

এতে আরও বলা হয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলা হলো।

আরএএস/কেএসআর

