প্রকাশিত: ০১:০১ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভায় বক্তব্য দেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী/ছবি-জাগো নিউজ

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, ভূমিকম্পের আগে দেশে সতর্কতার জন্য কোনো কিছু নেই। অনেক দেশে ভূমিকম্প বিষয়ক অ্যাপ আছে। আমরাও চিন্তা-ভাবনা করছি এমন একটা অ্যাপ চালু করা যায় কি না।

রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুরে সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

দেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প নিয়ে প্রশ্ন করা হলে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ভূমিকম্প নিয়ে সবাইকে একটু সতর্ক থাকতে হবে। ভূমিকম্পের বিষয়ে কোনো সতর্কতা অ্যাপ আমাদের দেশে নেই। কেউ কেউ বলছে ১০ সেকেন্ড আগে সতর্কতা দেয়। অনেক দেশে এমন অ্যাপ আছে। আমরাও চিন্তাভাবনা করছি এমন একটি অ্যাপ চালু করা যায় কি না।

তিনি বলেন, আমরা বাড়িঘর তৈরি করার সময় বিল্ডিংকোড যেন সবাই মেনে চলি। বিল্ডিংকোড না মেনে চললে ভবিষ্যতে আরও পরিস্থিতি খারাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী আরও বলেন, আমরা জলাশয়গুলো ভরে বিল্ডিং করে ফেলি। একটা ভূমিকম্প হওয়ার পরে নিচে মানুষ মাঠে দাঁড়াবে সেই মাঠও নেই। এগুলোর দিকে রাজউকসহ সবাই যেন একটু খেয়াল করে।

ভূমিকম্প নিয়ে দেশের ফায়ার সার্ভিস কতটা প্রস্তুত জানতে চাইলে তিনি বলেন, প্রস্তুতি ভূমিকম্পের মাত্রার ওপর নির্ভর করে। যেমন সেদিন ভূমিকম্পের পরপর ফায়ার সার্ভিস দ্রুত রেসপন্স করছে। কিন্তু বড় ধরনের কিছু হলে সেই সময় বোঝা যাবে। দোয়া করেন বড় ধরনের যেন না হয়।

এ সময় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি উপস্থিত ছিলেন।

