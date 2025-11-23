ভূমিকম্প ঝুঁকি, ৪৮ ঘণ্টার জন্য গ্যাস কূপ খনন কার্যক্রম স্থগিত
দেশে ভূমিকম্পজনিত সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি এড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরোশনের (পেট্রোবাংলা) আওতাধীন কোম্পানিগুলোর কূপ খনন ও সিসমিক জরিপ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিরাপত্তা এবং সর্বসাধারণ তথা জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আগামী ৪৮ ঘণ্টা সব ধরনের কূপ খনন ও সিসমিক জরিপ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে।
রোববার (২৩ নভেম্বর) এক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে পেট্রোবাংলা।
বার্তায় বলা হয়, ২৫ নভেম্বর সকাল ৮টা পর্যন্ত সব ধরনের কূপ খনন ও সিসমিক জরিপ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ২৫ নভেম্বর সকাল ৮টার পর পুনরায় কূপ খনন ও জরিপ কার্যক্রম শুরু করা হবে।
বর্তমানে শ্রীকাইল-৫, হবিগঞ্জ-৫, কৈলাশটিলা-১, বিয়ানীবাজার-২, সিলেট-১১, সিলেট-১০ এক্স ও রশিদপুর-১১ নম্বর কূপে অনুসন্ধান ও ওয়ার্কওভার কার্যক্রম চলমান। এছাড়া নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে জরিপ কার্যক্রম চলমান।
