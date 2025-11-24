রাজধানীর বনশ্রীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত

রাজধানীর বনশ্রীতে রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় বৃদ্ধা নিহত
রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় রাস্তা পার হতে গিয়ে গাড়ির ধাক্কায় অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধা (৬৫) নিহত হয়েছেন। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে ফরাজী হাসপাতালের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনার পর ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে রাত ১১টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মো. হাসান নামের একজন বলেন, ‘রাতে ফরাজী হাসপাতালের সামনে অজ্ঞাতপরিচয় এক নারীকে পড়ে থাকতে দেখি। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।’
মো. হাসান জানান, ওই নারী রাস্তা পারাপারের সময় দ্রুতগামী কোনো গাড়ির ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা আছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে। নিহত নারীর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। বিস্তারিত জানার চেষ্টা চলছে। এজন্য পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) খবর দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রযুক্তির সহায়তায় নিহতের নাম-পরিচয় শনাক্ত করা যাবে।
কাজী আল-আমিন/একিউএফজেআইএম