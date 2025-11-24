  2. জাতীয়

কুর্মিটোলায় প্রাইভেটকারে আগুন

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:২২ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
কুর্মিটোলায় প্রাইভেটকারে আগুন

রাজধানীর কুর্মিটোলায় একটি প্রাইভেটকারে আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৪০ মিনিটের দিকে আগুনের খবর পায় ফায়ার সার্ভিস।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম।

কুর্মিটোলায় প্রাইভেটকারে আগুন

তিনি জানান, কুর্মিটোলা আর্মি গলফ ক্লাবের সামনে একটি প্রাইভেটকারে আগুনের খবর পেয়ে দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করছে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে জানাতে পারেনি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

টিটি/জেএইচ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।