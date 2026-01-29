  2. জাতীয়

প্রেস সচিব

দলগুলো যথেষ্ট সহিষ্ণু আচরণ করছে ও ভালোভাবে প্রচারণা চালাচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৯:০৯ পিএম, ২৯ জানুয়ারি ২০২৬
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম/ছবি: সংগৃহীত

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচন ঘিরে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা চলাকালে রাজনৈতিক দলগুলো যথেষ্ট সহিষ্ণু আচরণ করছে এবং ভালোভাবে নির্বাচনি প্রচারণা চালাচ্ছে। এমনটাই মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

শফিকুল আলম বলেন, ‘২২ জানুয়ারি থেকে আটদিনের মধ্যে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। আমরা তা অস্বীকার করি না। তবে তুলনা করলে দেখা যায়, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ১১৫ জন নিহত হয়েছিলেন। এখনো পরিস্থিতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আছে। পুলিশের হিসাবে, নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হওয়ার পর থেকে মারা গেছেন চারজন।’

প্রেস সচিব দাবি করেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলো আইন ও আচরণবিধি মেনে চলছে। প্রচারণার সময় প্রচুর পোস্টার বা উপদ্রব আমরা দেখছি না। আশা করা যায়, আগামী দিনগুলোতে পরিস্থিতি আরও ভালো হবে এবং নিরাপত্তা বাহিনীর পর্যায়ক্রমিক মোতায়েনের মাধ্যমে পরিস্থিতি আরও স্থিতিশীল হবে।’

তিনি যোগ করেন, ‘নির্বাচন আসন্ন, তাই সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সব প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, যাতে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা ও সহিষ্ণু আচরণ নির্বাচনের স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।’

