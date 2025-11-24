বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী ফ্রান্স

বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়াতে আগ্রহী ফ্রান্স
বাংলাদেশে বিনিয়োগ বাড়ানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জঁ-মার্ক সেরে-শারলে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সচিবালয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ আগ্রহের কথা জানান। বাণিজ্য উপদেষ্টার অফিসকক্ষে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দুই দেশের মধ্যকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
তথ্য অধিদপ্তরের এক বিবরণীতে এসব তথ্য জানানো হয়।
বৈঠকে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত বলেন, ফ্রান্স সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বাণিজ্য বিকাশে কাজ করে আসছে। তার ধারাবাহিকতায় ফ্রান্স বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ বাড়াতে চায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প ও আইসিটিখাতে তার দেশের বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।
এ সময় বাণিজ্য উপদেষ্টা বাংলাদেশে ফ্রান্সের বিনিয়োগের আগ্রহ প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রদূতকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ফ্রান্স বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের বাণিজ্য অংশীদার। বাণিজ্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অংশীদারত্ব বাড়ানোর প্রচুর সম্ভাবনা আছে।
তিনি আরও বলেন, ফরাসি বিনিয়োগে দেশে মূলধন প্রবাহ বাড়বে, যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক হবে। একই সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কম শ্রমখরচ ও উৎপাদন ব্যয় কম হওয়ায় ফরাসি ব্যবসায়ীদের জন্য এ দেশে বিনিয়োগ লাভজনক হতে পারে।
বৈঠকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (রপ্তানি) মো. আব্দুর রহিম খান উপস্থিত ছিলেন।
এমইউ/ইএ