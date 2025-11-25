  2. জাতীয়

নির্বাচন কমিশনার সানাউল্লাহ

ভোটে ভুয়া পর্যবেক্ষক ধরতে পরিচয়পত্রে থাকবে কিউআর কোড

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৯ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংলাপে বক্তব্য দেন নির্বাচন কমিশনার আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ/ছবি: সংগৃহীত

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভুয়া পর্যবেক্ষক ধরতে পরিচয়পত্রে কিউআর কোড থাকবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংলাপকালে তিনি এ তথ্য জানান।

কমিশনার সানাউল্লাহ দাবি করেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে স্বচ্ছ নির্বাচন হবে ২০২৬ সালে। হবে অংশগ্রহণমূলক। নির্বাচনের প্রক্রিয়ায় যেকোনো ধরনের ব্যত্যয় ঘটানোর চেষ্টা করলে তাকে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হবে না বলে হুঁশিয়ারিও উচ্চারণ করেন তিনি।

ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ভোট পর্যবেক্ষণে কোনো পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না জানিয়ে তিনি বলেন, ‘তফসিল ঘোষণার ১০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে পর্যবেক্ষকদের তালিকা জমা দিতে হবে। মানহীন পর্যবেক্ষক নির্বাচনে প্রয়োজন নেই। বিদেশি কাউকে দেশি সংস্থার হয়ে পর্যবেক্ষক করা যাবে না। তারা বিদেশি পর্যবেক্ষক হিসেবে তাদের আইন-বিধি অনুসারে আবেদন করে পর্যবেক্ষণ করবেন।’

নির্বাচন কমিশনার আরও জানান, ফ্রিল্যান্সার পর্যবেক্ষক কেউ হতে পারবেন না। নির্বাচনের আগের দিন, নির্বাচনের দিন ও নির্বাচনের পরের দিন- এই তিন দিন পর্যবেক্ষকরা দায়িত্ব পালন করবেন। ভুয়া পর্যবেক্ষক ধরতে পরিচয়পত্রে কিউআর কোড ব্যবহার করা হবে।

