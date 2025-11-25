  2. জাতীয়

এমআরটি, র‍্যাপিড পাস অনলাইনে রিচার্জ করবেন যেভাবে

প্রকাশিত: ০১:১৩ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
মেট্রোরেলে ভ্রমণ করা যাত্রীদের সুবিধার্থে এমআরটি বা র‍্যাপিড পাস অনলাইনে রিচার্জ করার ব্যবস্থা চালু করেছে কর্তৃপক্ষ। ফলে এখন আর স্টেশনের কাউন্টারে গিয়ে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) সকালে মেট্রোরেলের আগারগাঁও স্টেশনে এই প্রক্রিয়ার উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ে নিয়োজিত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী শেখ মইনউদ্দিন, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নিখিল কুমার দাস, ডিটিসিএ এর নির্বাহী পরিচালক নীলিমা আখতার প্রমুখ বক্তব্য দেন।

যেভাবে পাস রিচার্জ করবেন

অনলাইন রিচার্জ করার জন্য প্রথমে ব্যবহারকারীকে www.rapidpass.com.bd ওয়েবসাইটে বা অ্যাপ এ নিবন্ধন করতে হবে এবং প্রয়োজনে তার র‍্যাপিড পাস কার্ডটিও রেজিস্টার করতে হবে। যেকোনো পেমেন্ট মাধ্যম ব্যবহার করে অনলাইনে রিচার্জ করা যাবে, তবে এভিএমে (AVM) ট্যাপ করার আগ পর্যন্ত রিচার্জটি “Pending/অপেক্ষমাণ” অবস্থায় থাকবে।

এরপর এভিএমে ট্যাপ করার পর রিচার্জ করা ব্যালেন্স আপডেট হয়েছে কি না তা নিশ্চিত করতে হবে এবং সফল রিচার্জের পর নিবন্ধিত মোবাইলে এসএমএস পাঠানো হবে। একবারে সর্বনিম্ন ১০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত রিচার্জ করা যায় এবং আগের পেন্ডিং রিচার্জ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত নতুন রিচার্জ করা যায় না। যদি কার্ড ব্ল্যাকলিস্টেড, রিফান্ডেড বা অবৈধ হয়, তবে রিচার্জ করা সম্ভব নয়। ব্যবহারকারী তার রিচার্জ হিস্ট্রি অ্যাপ বা ওয়েবপোর্টালের মাধ্যমে দেখতে পারবেন।

রিচার্জ বাতিলের ক্ষেত্রে ব্যবহারকারী চাইলে এভিএমে ট্যাপ করার আগে ৭ দিনের মধ্যে রিফান্ডের অনুরোধ করতে পারেন, তবে এ ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ কেটে নেওয়া হবে। কোনো কার্ড ব্ল্যাকলিস্টেড থাকার কারণে অনলাইনে রিচার্জ করা হলেও এভিএমে ট্যাপ না করা পর্যন্ত ব্যালেন্স আপডেট সম্ভব না হলে ব্যবহারকারী রিফান্ড চাইতে পারবেন এবং সেক্ষেত্রেও একই হারে ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য হবে।

