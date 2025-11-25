পূর্বাচলে ভবন থেকে পড়ে ঠিকাদারের মৃত্যু
নারায়ণগঞ্জের পূর্বাচলে জলসিঁড়ি এলাকায় একটি ভবনের চারতলা থেকে নিচে পড়ে মোজাম্মেল আলী শিকদার (৬৯) নামে এক ঠিকাদারের মৃত্যু হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
মোজাম্মেলের মেয়ে আয়েশা আক্তার জানান, একটি নির্মাণাধীন ভবনের কাজ দেখার জন্য গিয়ে ওই ভবনের চারতলা থেকে অসাবধানতাবশত নিচে পড়ে যান মোজাম্মেল। পরে উদ্ধার করে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, তাদের বাসা উত্তরখানের কাচকুড়া এলাকায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।
কাজী আল আমিন/এসএনআর/এমএস