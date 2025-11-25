হার্ট অ্যাটাকে বিমানের কার্গো হেলপারের মৃত্যু
ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিংয়ে কর্মরত অবস্থায় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের এক কার্গো হেলপারের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। ওই কার্গো হেলপারের নাম মো. রফিকুল আলম। তিনি দীর্ঘ প্রায় ২২ বছর কার্গো হেলপার পদে চাকরি করে আসছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি মাদারীপুরে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে কাজ করার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন রফিকুল আলম। সহকর্মীরা উদ্ধার করে তাকে একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন রফিকুলকে। বিকেলে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বলাকা ভবনের সামনে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।
জানাজায় বিমানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. শাফিকুল ইসলাম, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের পরিচালক নওশাদ হোসেনসহ বিমানের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অংশ নেন।
