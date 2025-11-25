যে চার ক্যাটাগরির মানুষ পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবেন
নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, আরপিও অনুযায়ী দেশের অভ্যন্তরে চার ক্যাটাগরির মানুষ পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিতে পারেন। তারা হলেন- প্রবাসী, সরকারি চাকরিজীবী (যারা কর্মসূত্রে নিজের সংসদীয় এলাকার বাইরে ডাক্তারের দায়িত্ব পালন করেন), যারা আইনি হেফাজতে আছেন এবং যারা নির্বাচনের দিন নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করেন। তাদের নিবন্ধন অ্যাপের মাধ্যমে হবে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।
গণমাধ্যম কর্মী যারা রাজধানীতে কর্মরত রয়েছেন কিন্তু ভোটার অন্য এলাকার তারা ভোট দিতে পারবেন কি না? এ প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশন সচিব বলেন, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। পোস্টাল ব্যালটি ৪ ক্যাটাগরির মানুষ ভোট দিতে পারবেন, সে ক্যাটাগরিতে গণমাধ্যম কর্মীরা নেই।
