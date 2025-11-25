  2. জাতীয়

প্রকাশিত: ০৬:৪০ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
আগামী ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন নির্বাচন কমিশন সচিব আখতার আহমেদ।

তিনি বলেন, কেন্দ্রভিত্তিক ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। আমার ধারণা, সবকিছু ঠিক মতো চললে ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ হয়ে যাবে।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) বিকেলে রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন।

নির্বাচন কমিশন সচিব বলেন, ৫ ডিসেম্বরের আগে ভোটার তালিকা পাবো। তালিকা অনুযায়ী আমরা নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যাবো।

