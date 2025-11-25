নন-ক্যাডার উপসচিব পদে পদোন্নতি পেলেন ৭ কর্মকর্তা
নন-ক্যাডার (ক্যাডার বহির্ভূত) উপসচিব পদে পদোন্নতি পেয়েছেন সাতজন সিনিয়র সহকারী সচিব। মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) এ পদোন্নতি দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (ক্যাডার বহির্ভূত) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন।
উপসচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন- স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. আবদুল খালেক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সিনিয়র সহকারী সচিব (ভূমি মন্ত্রণালয়ে বদলির আদেশাধীন) মো. নজরুল ইসলাম, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব শিরীন সুলতানা, বাংলাদেশ ওয়াকফ প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী ওয়াকফ প্রশাসক (সিনিয়র সহকারী সচিব) এস এম মনিরুজ্জামান, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. ফরহাদ মিঞা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব এস এম মাহবুবুল হক এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব মো. গোলাম মোস্তফা।
পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা সরাসরি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে বা অনলাইনে (ইমেইল: [email protected]) যোগদানপত্র জমা দিতে পারবেন বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়েছে।
