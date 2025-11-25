গণভোটের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহে যা থাকছে
আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ অনুসারে জুলাই সনদে বর্ণিত সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত প্রস্তাবের বিষয়ে দেশের মানুষের মতামত বা সম্মতি জানার জন্য গণভোট অধ্যাদেশ ২০২৫ প্রণীত হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, যে গণভোটটি হবে সে গণভোটটা কীভাবে গ্রহণ করা হবে সে প্রক্রিয়াটা গণভোট অধ্যাদেশে বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে। আজ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এ অধ্যাদেশের চূড়ান্ত অনুমোদন হয়। আজ বা আগামীকালের মধ্যে এর গেজেট নোটিফিকেশন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।
তিনি আরও জানান, এই আইনটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন সচিব, অ্যাটর্নি জেনারেল, একাধিক উপদেষ্টা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন।
গণভোটের গুরুত্বপূর্ণ বিধানসমূহে কি রয়েছে, সে সম্পর্কে আইন উপদেষ্টা বলেন, প্রথমেই গণভোটের প্রশ্ন কি? গণভোটের প্রশ্ন থাকবে একটি। আপনি জুলাই জাতীয় সনদ সংবিধান সংস্কার বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫ এবং জুলাই সনদে লিপিবদ্ধ সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন? তারপর সেখানে হ্যাঁ এবং না দুটি বক্স থাকবে। যারা সম্মতি জানাবেন তারা হ্যাঁ-তে ভোট দেবেন, যারা সম্মতি জানাবেন না তারা না-তে ভোট দেবেন।
যে চারটি প্রস্তাব থাকবে
ক. নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান জুলাই সনদে বর্ণিত প্রক্রিয়ার আলোকে গঠন করা হবে।
খ. আগামী জাতীয় সংসদ হবে দুই কক্ষ বিশিষ্ট এবং সংসদ নির্বাচনে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি উচ্চকক্ষ গঠিত হবে এবং সংবিধান সংশোধন করতে হলে উচ্চকক্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।
গ. সংসদে নারীর প্রতিনিধি বৃদ্ধি, বিরোধীদল থেকে ডেপুটি স্পিকার, কয়েকটি সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন, মৌলিক অধিকার, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, স্থানীয় সরকার, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাসহ যে ৩০টি বিষয়ে জুলাই জাতীয় সনদে ঐকমত্য হয়েছে সেসব বাস্তবায়নে আগামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী রাজনৈতিক দলগুলো বাধ্য থাকবে।
ঘ. জুলাই জাতীয় সনদে বর্ণিত অপরাপর সংস্কার, রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হবে।
আইন উপদেষ্টা জানান, জুলাই সনদে স্বাক্ষরকারী প্রতিটি দল ৩০টি প্রস্তাবে তাদের সম্মতি জানিয়েছে। জুলাই সনদে স্বাক্ষর না থাকলেও ৩০টি প্রস্তাবে এনসিপিও সম্মতি জানিয়েছে।
বিধানে আরও বলা হয়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যেসব ভোটকেন্দ্র নির্ধারণ করা হবে সেসব ভোটকেন্দ্রেই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতকৃত ভোটার তালিকাই হবে গণভোটের ভোটার তালিকা।
সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের সময় হবে গণভোট গ্রহণের সময়। সংসদ নির্বাচনের ব্যালট গণভোটের ব্যালট থেকে পৃথক হবে। গণভোটের ব্যালটটি হবে রঙিন।
সংসদ নির্বাচনের জন্য কমিশন কর্তৃক যেসব রিটার্নিং কর্মকর্তা, সহকারী রিটার্নিং অফিসার, প্রিসাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে উনারাই গণভোটে একই দায়িত্ব পালন করবেন।
মুলতবি ভোটগ্রহণের ক্ষেত্রে যদি প্রিসাইডিং অফিসারের কোনো কারণে ভোট গ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়, উনি দেখছেন যে আর ভোট নেওয়া যাচ্ছে না, উনি ভোট গ্রহণ স্থগিত করতে পারবেন।
নির্বাচন কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দ্বারা গণভোটের ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, শুধু তখন কমিশন ওই সব কেন্দ্রে পুনরায় ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করবে। নির্বাচন কমিশন কর্তৃক সরবরাহ করা ব্যালট বাক্স ব্যবহার করতে হবে। গণভোটের ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দানের সুযোগ থাকছে।
