পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হলেন ৩৩ কর্মকর্তা

প্রকাশিত: ০২:১৫ পিএম, ২৬ নভেম্বর ২০২৫
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি থেকে পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হয়েছেন ৩৩ কর্মকর্তা। এর মধ্যে দুজনকে সুপারনিউমারারি ডিআইজি হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনপ্রশাসনের স্বারক মূলে উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি, গ্রেড ৩) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো। জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

এদিকে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারকে (এসপি) লটারির মাধ্যমে রদবদল করা হয়েছে।

