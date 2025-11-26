পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হলেন ৩৩ কর্মকর্তা
বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি থেকে পদোন্নতি পেয়ে ডিআইজি হয়েছেন ৩৩ কর্মকর্তা। এর মধ্যে দুজনকে সুপারনিউমারারি ডিআইজি হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।
বুধবার (২৬ নভেম্বর) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমান স্বাক্ষরিত পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপনে এ পদোন্নতি প্রদান করা হয়।
লটারিতে ৬৪ জেলার এসপি রদবদল, তালিকায় দেখুন কে কোন জেলায়
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জনপ্রশাসনের স্বারক মূলে উপ-পুলিশ মহাপরিদর্শক (ডিআইজি, গ্রেড ৩) পদে পদোন্নতি প্রদান করা হলো। জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
পদোন্নতি পাওয়া ৩৩ ডিআইজির তালিকা দেখতে এখানে ক্লিক করুন।
এদিকে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য ৬৪ জেলার পুলিশ সুপারকে (এসপি) লটারির মাধ্যমে রদবদল করা হয়েছে।
